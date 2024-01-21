МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Некоторые государства-члены НАТО могут отправить свои военные контингенты на Украину в частном порядке, предупредил отставной американский дипломат Мэтью Брайза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата украинскому изданию "Эспресо". "Выйдем из этой смертельной спирали". Французский политик высказался о НАТО

Примечательно, что сначала Брайза высказал уверенность, что "до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет". Но затем сообщил о "некоторых членах НАТО <…>, которые не под эгидой НАТО могут послать на Украину свои собственные военные силы и средства". Причем, о каких конкретно странах может идти речь, дипломат не уточнил.

По его словам, вопрос об отправке на Украину войск Североатлантического альянса возникает регулярно, но до сих никто не может вразумительного ответить, как далеко Запад готов зайти в поддержке киевского режима.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон ранее в беседе с TalkTV заявил, что НАТО может ввести войска на украинскую территорию в случае, если Вооруженные силы Украины столкнутся на фронте с еще большими трудностями. Если на Украине что-то "пойдет не так", то НАТО, по его словам, "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет".

Вместе с тем экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Соединенные Штаты могут попытаться провести операцию под ложным флагом против Польши и стран Прибалтики, чтобы ввести войска Североатлантического альянса на Украину.