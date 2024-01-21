FT: разведчик ВСУ рассказал о готовящемся отступлении с плацдарма на Днепре
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Украинские морские пехотинцы в Крынках на восточном берегу Днепра не могут сдержать наступление войск России, рассказал в беседе с Financial Times разведчик ВСУ, представившийся как Иван.
По его словам, "корпус морской пехоты (ВСУ — прим. ред.) не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу".
Вооруженные силы Украины, как подчеркнул разведчик, несут значительные потери, при этом российские войска, по его оценке, имеют пятикратное преимущество.
Также Иван рассказал изданию, что изначальная цель в Крынках заключалась в создании плацдарма для дальнейшего наступления, но это с каждым днем становится все менее реализуемым.
Вместе с тем он прямо заявил, что украинцы не смогут удержать позиции на восточном берегу Днепра, в связи с чем в скором времени ожидается отступление. Иначе "самые сильные" подразделения, на взгляд Ивана, понесут тяжелые потери.
"Я скажу вам правду <…>. Ситуация плачевная", — заявил разведчик.
Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого канала Welt отмечал, что командование Вооруженных сил Украины бросает военнослужащих на плацдарм в Крынках в заранее обреченные бои.
https://1prime.ru/society/20240121/842849816.html