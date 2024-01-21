МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Украинские морские пехотинцы в Крынках на восточном берегу Днепра не могут сдержать наступление войск России, рассказал в беседе с Financial Times разведчик ВСУ, представившийся как Иван. "Могут послать". В США предупредили о возможной отправке войск на Украину

По его словам, "корпус морской пехоты (ВСУ — прим. ред.) не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу".

Вооруженные силы Украины, как подчеркнул разведчик, несут значительные потери, при этом российские войска, по его оценке, имеют пятикратное преимущество.

Также Иван рассказал изданию, что изначальная цель в Крынках заключалась в создании плацдарма для дальнейшего наступления, но это с каждым днем становится все менее реализуемым.

Вместе с тем он прямо заявил, что украинцы не смогут удержать позиции на восточном берегу Днепра, в связи с чем в скором времени ожидается отступление. Иначе "самые сильные" подразделения, на взгляд Ивана, понесут тяжелые потери.

"Я скажу вам правду <…>. Ситуация плачевная", — заявил разведчик.

Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого канала Welt отмечал, что командование Вооруженных сил Украины бросает военнослужащих на плацдарм в Крынках в заранее обреченные бои.