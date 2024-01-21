МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российская Федерация должна отказаться от ядерного оружия, — такое мнение в беседе с немецким изданием Der Tagesspiegel высказал заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк. В США оценили, получит ли Киев оружие, способное изменить ход конфликта

Напомнив об очевидном — о том, что все конфликты заканчивается переговорами за столом переговоров, — украинский генерал сделал такое заявление: "Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира".

Украина же, как считает Гаврилюк, должна "восстановить" свои границы 1991 года. При этом против Российской Федерации должны быть предприняты "превентивные механизмы".

Ранее советник главы президентского офиса Украины Михаил Подоляк ранее заявлял, что в случае мирных переговоров Киев хочет "обсудить будущее российского ядерного арсенала" и "разграничить демилитаризованные зоны на территории России".