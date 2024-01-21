МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Зеленский опозорился на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и сам форум оказался позором, заявил на своем YouTube-канале американский журналист Дэнни Хайфон. Обиделся на Запад. В Давосе заметили странности в поведении Зеленского

По его слова, ВЭФ — "это катастрофа, которая не вызвала ни энтузиазма, ни надежды", а лишь продемонстрировала "слабость и отчаяние мировых элит".

Особое место в комментариях Хайфона занял президент Украины Владимир Зеленский.

"Что может быть лучше, чем этот клоун Зеленский, которого Пепе Эскобар (известный бразильский журналист и политический аналитик — прим. ред.) называет "потной футболкой"? Что может быть лучше, чем он, чтобы продемонстрировать, в каком состоянии находится империя, в каком состоянии находится ВЭФ, в каком состоянии на самом деле находится элита? Они разваливаются. Они находятся в состоянии хаоса", — утверждает журналист.

Вместе с тем он заявил, что на этот хаос важно указать, поскольку обычным гражданам (Хайфон употребляет местоимения "нам" и "мы") "придется нести ответственность", ведь именно они "должны уничтожить этих мерзких гадюк, которые занимают кабинеты Вашингтона, коридоры ВЭФ, залы заседаний и сферы власти, диктуя нам, как жить".