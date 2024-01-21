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https://1prime.ru/society/20240121/842851778.html
Источник раскрыл возможную причину падения самолета в Афганистане
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Самолету Falcon 10 с россиянами на борту, потерпевшему крушение на границе Афганистана и Таджикистана, могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра, в связи с чем... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, в мире, россия, falcon
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Самолету Falcon 10 с россиянами на борту, потерпевшему крушение на границе Афганистана и Таджикистана, могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра, в связи с чем увеличился расход топлива, рассказал РИА Новости источник в российских авиакругах.
"Предварительно, версия такая — по метеоданным был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй", — рассказал собеседник агентства.
В Росавиациии рассказали, что, по предварительным данным, Falcon 10 принадлежал частному лицу, который прописан в Тверской области.
Ранее сообщалось, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. По данным ведомства, предварительно, на борту было 6 человек.
По факту крушения самолета гражданами России на борту Следственный комитет возбудил головное дело.