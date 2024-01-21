МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Самолету Falcon 10 с россиянами на борту, потерпевшему крушение на границе Афганистана и Таджикистана, могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра, в связи с чем увеличился расход топлива, рассказал РИА Новости источник в российских авиакругах. СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане

"Предварительно, версия такая — по метеоданным был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй", — рассказал собеседник агентства.

В Росавиациии рассказали, что, по предварительным данным, Falcon 10 принадлежал частному лицу, который прописан в Тверской области.

Ранее сообщалось, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. По данным ведомства, предварительно, на борту было 6 человек.

По факту крушения самолета гражданами России на борту Следственный комитет возбудил головное дело.