МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование темы холокоста со стороны России в "современном политическом контексте". Израиль заранее был уведомлен об ударах по Йемену, пишут СМИ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Германии противодействовать ЮАР в ООН, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе, не удивило Россию. По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Она также отметила, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным, но наиболее тревожащим остается возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик.

"Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к теме холокоста и причиняет вред жертвам и выжившим", — говорится в заявлении Хайата, опубликованном в соцсети X.

Представитель МИД Израиля также поблагодарил Германию за поддержку и позицию страны против "необоснованных претензий" ЮАР. Ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение ФРГ поддержать Израиль по иску ЮАР против еврейского государства по конвенции о геноциде в Международном суде ООН через участие в качестве третьей стороны.

Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.