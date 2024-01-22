МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Проблемы США с обороной и нехватка боеприпасов объясняются крайне высоким уровнем коррупции — и в этом Америка превзошла Россию, заявил в беседе с Dialogue works американский экономист и профессор Ричард Вольф. В невысоком по сравнению с США уровне коррупции, по его мнению, и заключается причина расцвета российского ВПК и успеха России в конфликте с Украиной. В США рассказали, как Зеленский упустил шанс на западное финансирование

При этом "ирония", на взгляд Вольфа, заключается в том, что Соединенные Штаты могли бы превзойти Российскую Федерацию в производстве вооружения и боеприпасов, ведь американский ВВП, "с учетом всех проблем", достигает 21-22 триллиона, а ВВП России, по данным профессора, только полтора триллиона.

"Причина, по которой у США не хватает боеприпасов, и, кстати, это отчасти объясняет, почему Россия так успешно ведет войну на Украине, заключается не в том, что они производят больше или лучше, а в том — и это заставит задуматься многих американцев, если они отнесутся к этому серьезно, — что у них нет такого уровня коррупции, какой есть у нас. В этом мы их точно превзошли", — утверждает профессор.

От этой проблемы, по его словам, страдали все империи в истории человечества.

"Именно по этой причине римляне не могли победить варваров в V веке. Именно поэтому распадались средневековые королевства. Дело не в том, что они не могли производить достаточно ножей, ружей, копий и всего остального, а в том, что внутренние механизмы системы перестали функционировать", — заключил Вольф.