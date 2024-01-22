МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент содержится в СИЗО. Парламентарий публикует свои заявления в Telegram при помощи адвокатов, пишет РИА Новости. В США раскрыли, как Зеленский использует военное положение на Украине

По оценке Дубинского, задержание на Украине предпринимателя Игоря Мазепы свидетельствует о "начале более масштабной операции по политической зачистке".

Он напомнил, что, согласно украинской конституции, в конце марта, когда истекут пятилетние полномочия президента, власть должна быть передана парламенту.

"Ключевым оппонентом власти в парламенте является Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", — считает опальный депутат Рады.

Задержанный предприниматель Мазепа, по словам Дубинского, является "близким другом" соратника Порошенко Бориса Ложкина, который, как ему приписывают, инвестировал в облигации внутреннего госзайма в интересах экс-президента.

Парламентарий убежден, что Государственное бюро расследований Украины, "выполняющее роль гестапо офиса президента", активно ищет документы, которые позволят предъявить обвинения Порошенко таким образом, чтобы это "выглядело чистой экономикой".

"После чего "гетьмана" (прозвище Порошенко — прим. ред.) отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март", — написал Дубинский.

Цель этих акций, по мнению депутата Рады, состоит в недопуске оппозиции к участию в коалиционном правительстве, которое "с большой долей вероятности" будет создано в марте-апреле. На этом, как подчеркивает Дубинский, "будут настаивать международные партнеры" Украины.

Глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан три дня назад в Киеве по подозрению в организации незаконной земельной сделки. В разных регионах Украины задержаны "еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора", сообщили в Государственном бюро расследований.