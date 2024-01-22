МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Брюссель призвал государства-члены Евросоюза сформулировать последствия для Израиля в случае, если он откажется участвовать в плане ЕС по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документ, распространенный накануне встречи министров иностранных дел государств Евросоюза, которая намечена на понедельник. ХАМАС признал "некоторые ошибки" при атаке на Израиль

Как говорится в процитированном FT документе, государства-члены Евросоюза "должны изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие в предложенном ими мирной плане, включающем создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание".

Вместе с тем издание отмечает, что встреча глав внешнеполитических ведомств Евросоюза подчеркивает растущее беспокойство европейских союзников Израиля из-за его позиции.

Комментируя ситуацию один из брюссельских чиновников заявил изданию: "Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей… заключается в том, как мы будем использовать предъявляемые нами условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться… решения о двух государствах".

Другой чиновник отметил, что рассматриваемая инициатива отражает гнев многих стран-членов Евросоюза из-за отказа Израиля придерживаться плана по созданию двух государств.