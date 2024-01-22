Financial Times: ЕС захотел последствий для Израиля за отказ от плана по Газе
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Брюссель призвал государства-члены Евросоюза сформулировать последствия для Израиля в случае, если он откажется участвовать в плане ЕС по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документ, распространенный накануне встречи министров иностранных дел государств Евросоюза, которая намечена на понедельник.
Как говорится в процитированном FT документе, государства-члены Евросоюза "должны изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие в предложенном ими мирной плане, включающем создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание".
Вместе с тем издание отмечает, что встреча глав внешнеполитических ведомств Евросоюза подчеркивает растущее беспокойство европейских союзников Израиля из-за его позиции.
Комментируя ситуацию один из брюссельских чиновников заявил изданию: "Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей… заключается в том, как мы будем использовать предъявляемые нами условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться… решения о двух государствах".
Другой чиновник отметил, что рассматриваемая инициатива отражает гнев многих стран-членов Евросоюза из-за отказа Израиля придерживаться плана по созданию двух государств.
https://1prime.ru/society/20240122/842853837.html