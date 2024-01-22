МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже в том случае, если она предполагает уничтожение населения, заявил в беседе с украинским YouTube-каналом "Вышка" экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Об этом сообщает РИА Новости. В США рассказали, как Зеленский упустил шанс на западное финансирование

По его выражению, "агрессию может загасить только еще большая агрессия".

При этом среди примеров для подражания отставной капитан указал "уничтожение половины населения" Третьего рейха и ядерную бомбардировку США Хиросимы и Нагасаки.

Известно, что Гарри (Юрий) Табах является выходцем из семьи московских мигрантов, которые переехали в Соединенные Штаты в 1976 году. Табах работал в различных должностях в Государственном департаменте, в том числе в посольстве США в Российской Федерации. В конце 2000-х стал начальником штаба военной миссии НАТО в Москве, отвечал за связи военного комитета Североатлантического альянса с Минобороны России. Вышел в отставку в 2011 году.

Российское руководство не раз заявляли, что спецслужбы Украины, включая главное управление разведки Минобороны Украины, применяют террористические методы против России. При этом глава ГУР Кирилл Буданов открыто заявлял о причастности Украины к терактам против известных россиян. Замглавы ГУР Вадим Скибицкий в сентябре 2023 года признал, что для атак против Российской Федерации Киев использует методики НАТО.