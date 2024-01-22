МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты потребовали от президента Украины Владимира Зеленского уволить украинских чиновников, которые потеряли доверие Белого дома, иначе Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В СВР заявили о планах США раскачать ситуацию в России накануне выборов

"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", — приводит слова главы ведомства пресс-бюро СВР.

Нарышкин также отметил, что США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе. По мнению главы СВР, американская сторона укрепляет вассальную зависимость Киева от Вашингтона, представляя американских советников в ключевых государственных структурах Украины. Это напоминает "политических агентов" в колониях Британской империи.

Кроме того, украинскому лидеру также порекомендовали провести кадровые перестановки в правительстве Украины. Так, на пост премьер-министра страны Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову.

Отмечается, что Маркарова проходила обучение в Университете Индианы. Кроме того, на пост министра финансов рекомендован заместитель главы украинского Минфина Александр Кава, который обучался в Гарварде. На должность министра экономики предлагается назначить нынешнего заместителя главы министерства Тараса Качку, который является выпускником Национального института государственного управления Польши.