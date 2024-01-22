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СМИ: в правительстве поддержали идею регулирования "сиротской" музыки
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Гражданский кодекс РФ, которые регулируют "сиротские" произведения, то есть те, чей автор или... ПРАЙМ, 22.01.2024
право, общество , новости, россия, права, музыка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Гражданский кодекс РФ, которые регулируют "сиротские" произведения, то есть те, чей автор или правообладатель неизвестен или недоступен, сообщает РБК.
Ранее в июле 2023 года сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова и Андрей Клишас, а также депутат Павел Крашенинников внесли в Государственную Думу поправки, предлагающие введение лицензирования использования такого контента через специализированную организацию.
Согласно законопроекту, за использование "сиротских" произведений следует выплачивать гонорар через номинальный счет, с которого эти средства могут быть списаны в случае, если автор произведения найдется. Кроме того, в кабмине считают, что нужно уточнить некоторые положения законопроекта, включая возможность классификации произведений как "сиротских", когда правообладатель известен, но не выходит на связь.
Законопроект уже принят в первом чтении, однако перед вторым чтением могут быть внесены поправки.