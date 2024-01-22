МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Гражданский кодекс РФ, которые регулируют "сиротские" произведения, то есть те, чей автор или правообладатель неизвестен или недоступен, сообщает РБК. В Фонде кино высказались о пиратских показах зарубежных фильмов

Ранее в июле 2023 года сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова и Андрей Клишас, а также депутат Павел Крашенинников внесли в Государственную Думу поправки, предлагающие введение лицензирования использования такого контента через специализированную организацию.

Согласно законопроекту, за использование "сиротских" произведений следует выплачивать гонорар через номинальный счет, с которого эти средства могут быть списаны в случае, если автор произведения найдется. Кроме того, в кабмине считают, что нужно уточнить некоторые положения законопроекта, включая возможность классификации произведений как "сиротских", когда правообладатель известен, но не выходит на связь.

Законопроект уже принят в первом чтении, однако перед вторым чтением могут быть внесены поправки.