ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Вашингтон не позволяет узнать правду про теракты на "Северных потоках", а Брюссель смирился с публичным унижением, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров рассказал о роли Лондона в украинских атаках на территорию России

Министр добавил, что Соединенные Штаты, поддерживая киевский режим, ослабляют Европу как экономического конкурента.

"Вашингтон подорвал ее энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в европейской экономике и социальной сфере. Даже не буду заострять тему террористических актов на трубопроводах "Северные потоки". США намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование, а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением", — указал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.

При всем этом Европейский союз продолжает "послушно выполнять" указания Белого дома по поставке оружия Украине.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — прогремели 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Россия ранее пыталась анонсировать проект о проведении "беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем", но, по словам официального представителя МИД России, представители западных стран оказались не готовы к работе под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть проект, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.