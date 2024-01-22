Лавров заявил о готовности к переговорам, но не о сохранении руководства Украины
ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", — сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
Лавров подчеркнул, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет", а есть лишь "интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны".
Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности".
Он отметил, что так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы — это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://1prime.ru/society/20240122/842861960.html