ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках"

"Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", — сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

Лавров подчеркнул, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет", а есть лишь "интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны".

Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности".

Он отметил, что так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы — это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих.

"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.