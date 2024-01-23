МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. За 2023 год число смертельных случаев на промышленных предприятиях России, подконтрольных Ростехнадзору, снизилось до 156, что является минимальным уровнем с 2020 года, говорится в презентации главы ведомства Александра Трембицкого. Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте "Листвяжная"

"Большинство случаев смертельного травматизма не связано с авариями на поднадзорных объектах и происходят вследствие невыполнения работниками требований техники безопасности", — отмечается в презентации.

Согласно данным Ростехнадзора, в течение последних десяти лет количество аварий на промышленных предприятиях стало минимальным и составило 126 в 2023 году.