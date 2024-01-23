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https://1prime.ru/society/20240123/842869903.html
Ростехнадзор: число смертей на предприятиях упало до минимума 2020 года
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За 2023 год число смертельных случаев на промышленных предприятиях России, подконтрольных Ростехнадзору, снизилось до 156, что является минимальным уровнем с 2020 года, говорится... ПРАЙМ, 23.01.2024
общество , новости, россия, ростехнадзор, аварии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. За 2023 год число смертельных случаев на промышленных предприятиях России, подконтрольных Ростехнадзору, снизилось до 156, что является минимальным уровнем с 2020 года, говорится в презентации главы ведомства Александра Трембицкого.
"Большинство случаев смертельного травматизма не связано с авариями на поднадзорных объектах и происходят вследствие невыполнения работниками требований техники безопасности", — отмечается в презентации.
Согласно данным Ростехнадзора, в течение последних десяти лет количество аварий на промышленных предприятиях стало минимальным и составило 126 в 2023 году.