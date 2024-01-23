МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета Falcon 10 с россиянами в Афганистане, сказано в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета России. Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими после крушения самолета

"Проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия. Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей", — отмечается в сообщении.

Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), которые выжили, и супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли. Расследование продолжается и рассматриваются другие версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что выживших россиян доставили в госпиталь в Кабуле для прохождения лечения, двоих намерены передать российским дипломатам, оставшимся двоим порекомендовали остаться в госпитале.