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СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане
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Отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета Falcon 10 с россиянами в Афганистане, сказано в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета... ПРАЙМ, 23.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, самолет, афганистан, авиакатастрофа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета Falcon 10 с россиянами в Афганистане, сказано в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия. Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей", — отмечается в сообщении.
Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), которые выжили, и супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли. Расследование продолжается и рассматриваются другие версии произошедшего.
Ранее сообщалось, что выживших россиян доставили в госпиталь в Кабуле для прохождения лечения, двоих намерены передать российским дипломатам, оставшимся двоим порекомендовали остаться в госпитале.