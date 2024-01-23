МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате за длительное время нахождения в официальном браке. Документ опубликован в базе законопроектов Государственной думы. Путин установил единое определение многодетной семьи

Согласно проекту, поощрения будут выплачиваться парам, состоящим в браке 20 лет и более. Размер выплат будет зависеть от срока супружеской жизни. Так, к 20-летию брака предлагается выплачивать 20 тысяч рублей, к 25-летию — 25 тысяч, и так до 70 тысяч рублей в честь 70 лет совместной жизни.

В законопроекте уточняется, что на материальные поощрения могут рассчитывать те пары, которые постоянно проживали в России, а также чей брак не прерывался.

Также предусматривается, что власти субъектов вправе установить дополнительные меры социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время, в том числе с учетом количества детей, которые воспитываются или были воспитаны в данной семье, вне зависимости от установленного данным Федеральным законом права на получение выплаты к юбилею.

Вступление в силу указанного законопроекта предусматривается с 1 июля 2024 года.