МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях России" абсурдным документом, пишет РБК. В Британии назвали несуразным указ Зеленского о России

"Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки", — сказала она.

В указе Зеленского, опубликованном в понедельник, отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".

В связи с этим Зеленский поручил правительству Украины разработать план действий по "сохранению национальной идентичности в исторически населенных украинцами территориях России". К таким территориям он отнес Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал территориальные притязания Украины попытками закамуфлировать проблемы киевского режима. По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".