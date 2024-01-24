МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Биограф президента Украины Владимира Зеленского, журналист издания Time Саймон Шустер рассказал в своей книге The Showman о жизни главы Украины в бункере в первые месяцы после начала конфликта с Россией. Отрывок из книги приводит газета The Telegraph. Зеленский хочет лишать гражданства из-за российского паспорта

"Зеленский испытывал тяжелые ночи, его кровать была узкой и неудобной, а "жужжание телефона" почти никогда не прекращалось", — заметил Шустер. Автор также отмечал, что в убежище ощущалась нехватка продовольствия, на собраниях раздавали сладости, а на кухне были только мясные консервы и черствый хлеб. Журналист вспоминает, что один из украинских министров прожил несколько дней на шоколаде.

Кроме того, в первые дни Зеленский выглядел побледневшим и жаловался на отсутствие солнечного света и свежего воздуха. Однако со временем жизнь в бункере начала налаживаться — Зеленский начал получать яичницу на завтрак, а его подчиненные получали горячее питание — хот-доги, картофельные кнедлики и гуляш, пишет Шустер.

Журналист подчеркнул, что в ходе многолетних поездок в Киев он отметил, что характер и личность президента Зеленского неоднократно менялись. Время, проведенное с ним, не позволило выявить все аспекты его характера. Однако, стоит задуматься, каким он станет после окончания конфликта, хватит ли ему смелости расстаться с полномочиями, возложенными на него в рамках военного положения, заключил Шустер.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.