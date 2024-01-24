МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Большая часть мирового сообщества осознала, что Запад перестал быть силой, способной к адекватному ответственному сотрудничеству, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках открытия весенней сессии Совфеда. Матвиенко объяснила, как США маскируют свое вмешательство в выборы

"Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество. А переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку, в авангарде которого наша страна, — это уже очевидно и неизбежный, и необратимый процесс", — заметила сенатор.

По словам Матвиенко, Совфед намерен и дальше продвигать "четкую, понятную и, главное, созидательную позицию России".

Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет" отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка — неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.

Как подчеркивал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, что новый мировой порядок и сбалансированный мир создаст расширение БРИКС. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.