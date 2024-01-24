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В Белгороде объявлена ракетная опасность
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде, жителям рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, россия, белгород, опасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГОРОД, 24 янв — ПРАЙМ. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, жителям рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — следует из сообщения губернатора
Согласно сообщению в Telegram-канале мэрии Белгорода, оповещение распространяется и на жителей Белгородского района. В мэрии также призвали жителей Белгорода и Белгородского района воздержаться от выхода из дома, а также не подходить к окнам.
Позднее Гладков сообщил, что тревогу ракетной опасности отменили спустя полчаса.