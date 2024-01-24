БЕЛГОРОД, 24 янв — ПРАЙМ. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, жителям рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино

"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — следует из сообщения губернатора

Согласно сообщению в Telegram-канале мэрии Белгорода, оповещение распространяется и на жителей Белгородского района. В мэрии также призвали жителей Белгорода и Белгородского района воздержаться от выхода из дома, а также не подходить к окнам.

Позднее Гладков сообщил, что тревогу ракетной опасности отменили спустя полчаса.