МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом

Соответствующий указ выложен на портале официального опубликования правовых актов.

"Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", — сообщается в материале.

Уточняется, что в силу указ вступает со дня подписания.

Юрий Федорович Короткий родился в Москве в 1953 году. Окончил высшую школу КГБ по специальности "правоведение", кандидат юридических наук. Начал карьеру в Росфинмониторинге в 2002 году. Занимал должности начальника Управления координации и взаимодействия, начальника Управления финансового анализа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, начальника Управления финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу, и так далее. В 2012 году стал первым замдиректора Росфинмониторинга.

Короткий является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса. Также имеет почетное звание "Заслуженный юрист РФ", благодарность правительства, орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орден Александра Невского.