МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, он вез украинских пленных для обмена, следует из сообщения Министерства обороны России. Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими после крушения самолета

Как отметили в ведомстве, Ил-76 потерпел крушение в ходе выполнения планового полета в 11 утра по московскому времени на территории Белгородской области.

"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что к месту происшествия выехала комиссия ВКС, она установит причины крушения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram о ЧП в Корочанском районе. Он сообщил, что выехал к месту происшествия, там уже работают сотрудники МЧС и следственная группа. Подробности ЧП Гладков пообещал раскрыть позднее.