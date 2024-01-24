2024-01-24T12:41:32+03:00
2024-01-24T12:41:32+03:00
2024-01-24T12:41:32+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240124/842878035.html
Самолет с 76 украинскими пленными потерпел крушение в Белгородской области
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, он вез украинских пленных для обмена, следует из сообщения Министерства обороны России. Как отметили в... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, в мире, белгородская область, крушение самолета, минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877976.png
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877976.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877975.png
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877975.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877963.png
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877963.png
https://1prime.ru/transport/20240122/842856132.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, он вез украинских пленных для обмена, следует из сообщения Министерства обороны России.
Как отметили в ведомстве, Ил-76 потерпел крушение в ходе выполнения планового полета в 11 утра по московскому времени на территории Белгородской области.
"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — сказано в сообщении.
В Минобороны добавили, что к месту происшествия выехала комиссия ВКС, она установит причины крушения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram о ЧП в Корочанском районе. Он сообщил, что выехал к месту происшествия, там уже работают сотрудники МЧС и следственная группа. Подробности ЧП Гладков пообещал раскрыть позднее.