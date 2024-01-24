МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чтобы американцы "спокойно себя не чувствовали", России нужно развивать Чукоту, с которой она все "видит и слышит", считает кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов. Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России

"От Чукотки до Америки 60 километров, пусть американцы спокойно себя не чувствуют, с Чукотки мы видим, слышим и, если надо, будем держать под прицелом… Чукотку будем развивать", — заявил он на Социальном форуме в Оренбурге.

Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году.

Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).

Шесть лет назад, в 2018 году, КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Он набрал 11,77 процента голосов, заняв второе место из восьми кандидатов после действующего президента Владимира Путина (76,69 процента).

Очередная избирательная кампания стартовала 7 декабря. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества.

ЛДПР на своем съезде 19 декабря выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого. "Справедлива Россия — За правду" заявляла о намерении поддержать действующего главу государства.