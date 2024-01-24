2024-01-24T13:05:57+03:00
2024-01-24T13:05:57+03:00
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Песков высказался об авиакатастрофе в Белгородской области
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Информация о крушении самолета Ил-76 новая, власти будут с ней разбираться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Министерство обороны России сообщило ранее, что... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, крушение самолета, белгородская область, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Информация о крушении самолета Ил-76 новая, власти будут с ней разбираться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Министерство обороны России сообщило ранее, что в Белгородской области в 11 часов утра транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен.
Пескова в ходе пресс-конференции попросили прокомментировать данные сообщения.
"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться". — ответил он.