МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Информация о крушении самолета Ил-76 новая, власти будут с ней разбираться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле оценили эффективность европейских "инвестиций" в Украину

Министерство обороны России сообщило ранее, что в Белгородской области в 11 часов утра транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен.

Пескова в ходе пресс-конференции попросили прокомментировать данные сообщения.

"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться". — ответил он.