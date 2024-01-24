МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 сбили тремя ракетами, киевский режим совершил очередное преступление, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Отмечается, что на борту находились пленные украинцы, которых везли на обмен. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее писал в своем Telegram-канале о ЧП в Корочанском районе, при этом не сообщал подробностей.

"Сегодня украинский преступный фашистский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся никакой вообще военной логике преступление", — прокомментировал происшествие Картаполов.

По его словам, самолет сбили тремя ракетами ЗРК Patriot или IRIS-T.

Глава думского комитета подчеркнул, что украинская сторона была проинформировала об обмене и доставке пленных.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента подготовит обращение в конгресс США и бундестаг в связи с крушением самолета, чтобы выяснить, какими ракетами был сбит Ил-76.