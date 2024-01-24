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Ил-76 сбили три ракеты, заявил глава комитета ГД по обороне
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Транспортный самолет Ил-76 сбили тремя ракетами, киевский режим совершил очередное преступление, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Ранее... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, в мире, госдума, всу, крушение самолета
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Транспортный самолет Ил-76 сбили тремя ракетами, киевский режим совершил очередное преступление, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Отмечается, что на борту находились пленные украинцы, которых везли на обмен. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее писал в своем Telegram-канале о ЧП в Корочанском районе, при этом не сообщал подробностей.
"Сегодня украинский преступный фашистский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся никакой вообще военной логике преступление", — прокомментировал происшествие Картаполов.
По его словам, самолет сбили тремя ракетами ЗРК Patriot или IRIS-T.
Глава думского комитета подчеркнул, что украинская сторона была проинформировала об обмене и доставке пленных.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента подготовит обращение в конгресс США и бундестаг в связи с крушением самолета, чтобы выяснить, какими ракетами был сбит Ил-76.