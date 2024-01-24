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Все находившиеся на борту Ил-76 погибли, заявил Гладков
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Все находившиеся на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, погибли, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. 24 января в 11 часов утра транспортный... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, крушение самолета, вячеслав гладков, белгородская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Все находившиеся на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, погибли, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
24 января в 11 часов утра транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение.
Гладков уточнил в Telegram, что ЧП произошло в Корочанском районе Белгородской области, в поле возле населенного пункта.
"Все находящиеся на борту погибли", — добавил он.
Губернатор подчеркнул, что в данный момент на месте крушения работают оперативные службы, проводятся следственные мероприятия, устанавливается причина катастрофы.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что самолет сбили тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T. По его словам, украинский режим совершил еще одно преступление. Минобороны Украины, в свою очередь, отказалось признать ответственность за авиакатастрофу.