МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Все находившиеся на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, погибли, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Затыкание дыр. Офицеры ВСУ рассказали, кем вынуждены командовать

24 января в 11 часов утра транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение.

Гладков уточнил в Telegram, что ЧП произошло в Корочанском районе Белгородской области, в поле возле населенного пункта.

"Все находящиеся на борту погибли", — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что в данный момент на месте крушения работают оперативные службы, проводятся следственные мероприятия, устанавливается причина катастрофы.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что самолет сбили тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T. По его словам, украинский режим совершил еще одно преступление. Минобороны Украины, в свою очередь, отказалось признать ответственность за авиакатастрофу.