МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби, стороны обсудили авиакатастрофу в Белгородской области и борьбу против террористических вылазок в Чаде, сообщили в Кремле. Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга

"Я слышал о крушении самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", — сказал Деби.

Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия с большой тревогой следила за борьбой против террористических вылазок в Чаде. Российский лидер добавил, что Москва готова оказать содействие в решении проблемы.

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. По словам депутата, киевский режим знал о перевозке пленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, добавил он. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета.