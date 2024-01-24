МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инцидент с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области подвергает сомнению возможность заключения каких-либо договоренностей с Киевом. Такое мнение выразил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Володин поручил обратиться к США и Германии из-за крушения Ил-76

"Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений", — сообщил Мирошник в своем телеграм-канале.

Дипломат также подчеркнул, что украинская диктатура демонстрирует нацистскую и бесчеловечную сущность, пожертвовав своими гражданами, чтобы продемонстрировать "кровавую сущность России". Он также отметил, что ответственность за инцидент ложится на плечи на всех представителей киевского режима.

Как сообщило Министерство обороны России, самолет Ил-76, который вез на обмен украинских пленных, потерпел крушение в Белгородской области. В результате аварии, по словам губернатора области Вячеслава Гладкова, никто не выжил. Предполагается, что самолет был сбит ракетами, выпущенными из системы ПВО, либо немецкими ЗРК Patriot, либо IRIS-T. Однако, Министерство обороны Украины отрицает причастность к произошедшей катастрофе и сообщает, что информация пока уточняется.