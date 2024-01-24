МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инцидент со сбитым самолетом Ил-76, упавшим в Белгородской области, является результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом не будет

Ранее 24 января Министерство обороны России сообщило о крушении в Белгородской области самолета Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T.

"История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве… Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Позднее 24 января президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с "гибелью российских солдат".

Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров позднее написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.