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https://1prime.ru/society/20240124/842881153.html
Шведов запугали войной с Россией, пишет FAZ
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Граждане Швеции ужаснулись заявлениям шведских политиков о вероятности войны с Россией, а также призывам готовиться к подобному сценарию, пишет издание Frankfurter Allgemeine... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, в мире, россия, швеция, война
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТОКГОЛЬМ, 24 янв — ПРАЙМ. Граждане Швеции ужаснулись заявлениям шведских политиков о вероятности войны с Россией, а также призывам готовиться к подобному сценарию, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В Швеции может быть война", — заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, чем спровоцировал обеспокоенность среди населения страны, отмечает издание. Кроме того, похожие высказывания звучали и от главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена. По его словам, Швеция не готова к военным действиям в случае конфликта.
В шведских СМИ появились статьи о необходимости иметь дома запасы на случай начала войны, а население массово скупает радиоприемники. Оппозиция обвиняет действующее правительство в запугивании людей. Ранее шведский парламент не исключил войну с Россией, и королевство объявило о строительстве подводных лодок для защиты от потенциальной угрозы, заключили в издании.