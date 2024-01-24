СТОКГОЛЬМ, 24 янв — ПРАЙМ. Граждане Швеции ужаснулись заявлениям шведских политиков о вероятности войны с Россией, а также призывам готовиться к подобному сценарию, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В НАТО сообщили о масштабных инвестициях в производство боеприпасов

"В Швеции может быть война", — заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, чем спровоцировал обеспокоенность среди населения страны, отмечает издание. Кроме того, похожие высказывания звучали и от главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена. По его словам, Швеция не готова к военным действиям в случае конфликта.

В шведских СМИ появились статьи о необходимости иметь дома запасы на случай начала войны, а население массово скупает радиоприемники. Оппозиция обвиняет действующее правительство в запугивании людей. Ранее шведский парламент не исключил войну с Россией, и королевство объявило о строительстве подводных лодок для защиты от потенциальной угрозы, заключили в издании.