ВЕНА, 24 янв — ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене обсудит тему крушения Ил-76 в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщили агентству РИА Новости представители делегации. Медведев прокомментировал крушение самолета Ил-76 под Белгородом

Как сообщило 24 января Министерство обороны России, самолет Ил-76, который вез на обмен украинских пленных, потерпел крушение в Белгородской области. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T.

"Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке ФСОБ сегодня", — отметил представитель.

По словам Картаполова, киевский режим знал о транспортировке военнопленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, заключил депутат.