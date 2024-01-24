2024-01-24T17:27:00+03:00
2024-01-24T17:28:31+03:00
2024-01-24T17:27:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240124/842882167.html
Обстоятельства крушения Ил-76 обсудят на форуме ОБСЕ по безопасности
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская делегация на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене обсудит тему крушения Ил-76 в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщили... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, россия, крушение, ил-76
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877976.png
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877976.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877975.png
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877975.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877963.png
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84287/79/842877963.png
https://1prime.ru/society/20240124/842880538.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 24 янв — ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене обсудит тему крушения Ил-76 в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщили агентству РИА Новости представители делегации.
Как сообщило 24 января Министерство обороны России, самолет Ил-76, который вез на обмен украинских пленных, потерпел крушение в Белгородской области. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T.
"Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке ФСОБ сегодня", — отметил представитель.
По словам Картаполова, киевский режим знал о транспортировке военнопленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, заключил депутат.