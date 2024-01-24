МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Почти 90% жителей Франции поддерживают вспыхнувшие в стране протесты фермеров, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting для газеты Figaro. Власти Франции заверили, что "услышали" гнев фермеров

"Согласно нашему опросу… 89% французов поддерживают протестное движение фермеров", — пишет газета.

Отмечается, что среди сторонников партии "Республиканцы" уровень поддержки забастовок фермеров достигает 97%.

Согласно опросу, более трех четвертей жителей Франции — 78% — считают, что проводимая Евросоюзом политика в области сельского хозяйства негативно сказывается на делах французских фермеров. Подавляющее большинство — 83% — считают, что президент страны Эммануэль Макрон недостаточно поддерживает аграриев своей страны, в этом убеждено даже большинство сторонников его собственной партии "Возрождение" — 58%.

Во Франции протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местных администраций.

Ведущий профсоюз фермеров FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.