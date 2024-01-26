МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. У Запада наблюдаются признаки зависти к успехам Москвы по стабилизации военно-политической ситуации в Центральноафриканской республике, заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Российский посол назвал объем поставленной ЦАР в качестве гумпомощи пшеницы

В своем интервью РИА Новости, высказываясь в целом по отношениям со страной, дипломат отметил, что "ЦАР проводит открытую внешнюю политику и готова развивать сотрудничество с различными государствами и международными организациями".

Он добавил, что в сложный исторический период Банги был вынужден обратиться за помощью к международному сообществу, при этом позитивно откликнулась лишь Москва.

"Сюда оперативно был направлен отряд российских инструкторов, который сумел в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и предотвратить скатывание страны к очередной гражданской войне", — напомнил Бикантов и добавил, что "по странному стечению обстоятельств некоторые влиятельные международные партнеры ЦАР в этот момент прекратили оказывать бюджетную поддержку этой беднейшей стране".

По словам дипломата, в целом есть признаки зависти по поводу российских успехов в области стабилизации военно-политической ситуации в ЦАР.

"Это проявляется и в нашем противостоянии с западными партнерами в СБ ООН при обсуждении вопросов снятия оружейного эмбарго с ЦАР, уточнения мандата МООНСЦАР (миссии ООН по стабилизации в ЦАР — ред.) с учетом реальных, а не эфемерных потребностей страны. Схожая ситуация складывается и на переговорах в рамках Кимберлийского процесса", — сказал Бикантов.

Кроме того, он рассказал РИА Новости, что ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС.

"ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей. Со странами БРИКС отношения развиваются как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках", — сообщил посол.

Он отметил, что "Банги рассматривает это объединение как альтернативу существующему мировому порядку" и напомнил, что в августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в Саммите БРИКС в Йоханнесбурге. По его словам, у сторон, "налажен также контакт с "Международным альянсом стратегических проектов БРИКС".

"В январе 2024 года страну посетила делегация по линии этой организации. Было организовано подписание протокола о намерениях на тему модернизации международного аэропорта Банги силами саудовских инвесторов", — также рассказал посол.

"Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС", — заключил он.

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