МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Уверовав в свою способность совершать для собственной выгоды перевороты в разных странах, Запад хочет устроить революцию и в России, но это у него не получится, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Делят резервы России: Запад припрятал козырь в рукаве

"С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов", — сказал он.

Глава СВР напомнил, что на счету Запада и прежде всего США трагедия "арабской весны" "с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой" и трагедия украинского "евромайдана", последствия которого "мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня".

Из-за "головокружения от успехов" на Западе подумали, что таким же образом могут справиться и с Россией, добавил Нарышкин, подчеркнув, что его планы провалятся.

По словам Нарышкина, СВР располагает информацией, что руководство и спецслужбы стран Запада осознают, что ситуация в РФ стабильна и население объединилось вокруг политического руководства страны. Вместе с тем, Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, добавил он. Раскрыты возможные потери Запада от конфискации активов России

Глава СВР рассказал, что целей у Запада несколько — прежде всего, это гарантированная возможность под указанным предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности.

В прошлом году Нарышкин рассказывал о проекте ЦРУ по созданию за пределами России виртуального и якобы легитимного государства. По его словам, Вашингтон намерен сделать упор консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также на создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России. Позднее пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина сообщало, что США видят в российских стипендиатах американских программ стержень "пятой колонны".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

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