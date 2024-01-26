МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Страны Запада давили на Киев, требуя от него принять российские условия в ходе мирных переговоров, сообщил корреспондент журнала The Time Саймон Шустер в своей книге о Владимире Зеленском The Showman. Об этом сообщает РБК. Перед началом СВО Запад рекомендовал Зеленскому бежать из Украины

По данным Шустера, весной 2022 года российская и украинская стороны пришли к выводу, что единственным способом "выйти из тупика" является организация встречи с Зеленским президента РФ Владимира Путина. При этом, как указывает Шустер, Зеленский испытал давление со стороны западных государств, требовавших от него предоставить дополнительные уступки.

Первый после начала СВО раунд мирных переговоров состоялся в Белоруссии 28 февраля 2022 года. Отмечается, что главной целью Киева было установить контакт с Москвой. Затем, по словам главы украинской делегации и лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, Киев начал создавать более профессиональную команду дипломатов, юристов и военных, которые должны были сформулировать условия сделки, основанной на идее "постоянного нейтралитета" Украины.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.