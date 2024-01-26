МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан проводит "фантазийную внешнюю политику", которая служит интересам Москвы и наносит ущерб НАТО, заявил посол США в стране Дэвид Прессман. "Европа в фрустрации". Орбан оценил азиатские темпы развития

В декабре президент России Владимир Путин, говоря о премьер-министрах Словакии и Венгрии, отмечал, что "они не пророссийские политики, они пронациональные: они защищают свои интересы", интересы своих стран. При этом в Европе таких политиков во главе государств "нет больше, их просто нет", и это связано "с большой зависимостью (европейских стран — ред.) от "старшего брата" — от Штатов", отмечал российский лидер.

В интервью газете Financial Times Прессман выразил мнение, что подход венгерских властей к международным делам основан на "вымышленных захватчиках" и "воображаемой венгрофобии". По мнению дипломата, это служит внутриполитическим целям Орбана и объясняет ряд его политических позиций.

"Но, в конечном счете, это просто фантазия", — заявил американский посол.

Прессман полагает, что решение Венгрии политизировать свои двусторонние отношения с союзниками, в том числе с Вашингтоном, сделало правительство страны "более изолированным и более одиноким, чем оно было". Дипломат считает, что такой "политический выбор" правительства Орбана "вне всякого сомнения полезен" России и "вреден для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии агрессии" Москвы. Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

Кроме того, Прессман обвинил венгерские СМИ в пророссийской позиции. Он также отметил, что Вашингтон имеет рычаги влияния на Будапешт, который не учитывает интересы безопасности США, готов их использовать.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения. Он отмечал, что бывший президент США Дональд Трамп понимал это недовольство Венгрии. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".

По мнению Прессмана, США заботятся о Венгрии и рассматривают ее в качестве союзника, который, по его словам, отказывается учитывать интересы безопасности США, что крайне необычно.

Он также подверг Орбана критике за "активное участие" в избирательной кампании в США, его открытую поддержку Трампа и призывы к действующему президенту Джо Байдену уйти в отставку. По словам посла, это не то, чего США "ожидают от союзников". По его мнению, правительство Орбана "предпочло бы переждать нынешнюю администрацию" США.

"У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда… И мы готовы использовать наши рычаги", — подчеркнул американский посол.

Ранее Прессман заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе, как к контракту, и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее, отвечая на подобные обвинения со стороны посла США, заявлял, что в основе венгерской внешней политики лежит национальный интерес.