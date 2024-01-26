СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Возможное вступление России в Североатлантический альянс стало бы предательством национальных интересов государства, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог Александр Форманчук. Ельцин в 1994 году предлагал Клинтону вступление России в НАТО

Ранее США рассекретили стенограмму очной беседы в 1994 году президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона, в ходе которой российский лидер якобы заявил, что Москва в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.

Экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал от Ельцина заявлений, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Вашингтоном стенограмм бесед двух лидеров, назвав это хамством и двойными стандартами.

"Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов нашей страны. НАТО никогда не воспринимала Россию как равного партнера, подспудно вынашивая планы захвата ее территорий и установления контроля над ее ресурсами", — пояснил Форманчук и добавил, что первым этапом реализации плана альянса как раз и стало расширение на восток, приближение к границам РФ.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.