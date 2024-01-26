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В НАТО раскрыли шансы на вступление Молдавии в ЕС к 2030 году
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Цель властей Молдавии присоединиться к ЕС до 2030 года вполне достижима, считает Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. "(Президент Молдавии) Майя Санду заслуживает... ПРАЙМ, 26.01.2024
общество , экономика, новости, в мире, молдавия, вступление в ес, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 26 янв — ПРАЙМ. Цель властей Молдавии присоединиться к ЕС до 2030 года вполне достижима, считает Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
"(Президент Молдавии) Майя Санду заслуживает всей нашей признательности, она замечательный лидер в очень трудных условиях. Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо", — заявил Джоанэ румынским журналистам.
По его словам, граждане Молдавии в будущем могут избавиться от "географического проклятья" и выйти из сфер чужого влияния.
Саммит ЕС 14 декабря начал переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, ранее предоставив им статусы кандидатов и выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе не раз признавали, что это решение было принято с целью оказать поддержку Киеву и Кишиневу в их противостоянии с Москвой.
Получение статуса кандидата является лишь началом довольно длительного пути по вступлению в союз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет переговоры" с ЕС о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.