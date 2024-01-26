МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Отказ Киева признать свою вину в ударе по самолету Ил-76 с украинскими военнопленными демонстрирует, что ему позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн. В Кремле оценили реакцию Запада на уничтожение ВСУ Ил-76 с пленными

"Они будут врать и говорить, что не сбивали самолет, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию", — пояснил журналист.

Он полагает, что западной аудитории будет легко "продать" данную историю. Журналист пояснил, что украинская сторона может делать все, что захочет, так как она служит интересам западных элит, в частности, американскому военно-промышленному комплексу. Халперн подчеркнул, что жители западных стран получают из России мало информации, вся повестка контролируется властями.

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил. Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют".