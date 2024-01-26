МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Евросоюз может лишить Венгрию права голоса при попытке помешать выделению помощи Киеву, при этом ряд стран опасается последствий данного шага, пишет издание Politico. Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

По данным газеты, евродипломаты сигнализируют о том, что, если венгерский премьер Виктор Орбан поставит под угрозу безопасность Украины, то они могут рассмотреть "ядерный вариант" с отстранением Будапешта от процесса голосования. Брюссель может применить статью 7 Договора о ЕС, предусматривающую временное лишение страны-члена права голоса при принятии решений в рамках союза.

Источники рассказали изданию, что представители некоторых стран Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на данную норму и лишать Венгрию права голоса, так как в будущем могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.

Пятеро европейских чиновников и дипломатов рассказали изданию, что некоторые участники ЕС готовы предпринять действия против Будапешта, при этом данный шаг будет историческим, так как руководство союза всегда полагалось на сплоченность и единодушие стран-членов. Варшава между миром и войной. Поляки оплатят учения НАТО из своего кармана

"Если Орбан на самом деле снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины — ред.) на февральском саммите, лишение Венгрии права голоса на основании статьи 7 может стать вполне реальным вариантом", — рассказал Politico источник.

Издание отмечает, что запланированное на следующую неделю голосование о выделении Киеву помощи исключительно важно как для него, так и для ЕС. Итог голосования станет сигналом для президента России Владимира Путина о единодушной поддержке Украины западными союзниками.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения. Он отмечал, что бывший президент США Дональд Трамп понимал это недовольство Венгрии. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".

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