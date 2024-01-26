Politico: в ЕС опасаются последствий решения лишить Венгрию права голоса
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Евросоюз может лишить Венгрию права голоса при попытке помешать выделению помощи Киеву, при этом ряд стран опасается последствий данного шага, пишет издание Politico.
По данным газеты, евродипломаты сигнализируют о том, что, если венгерский премьер Виктор Орбан поставит под угрозу безопасность Украины, то они могут рассмотреть "ядерный вариант" с отстранением Будапешта от процесса голосования. Брюссель может применить статью 7 Договора о ЕС, предусматривающую временное лишение страны-члена права голоса при принятии решений в рамках союза.
Источники рассказали изданию, что представители некоторых стран Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на данную норму и лишать Венгрию права голоса, так как в будущем могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.
Пятеро европейских чиновников и дипломатов рассказали изданию, что некоторые участники ЕС готовы предпринять действия против Будапешта, при этом данный шаг будет историческим, так как руководство союза всегда полагалось на сплоченность и единодушие стран-членов.
"Если Орбан на самом деле снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины — ред.) на февральском саммите, лишение Венгрии права голоса на основании статьи 7 может стать вполне реальным вариантом", — рассказал Politico источник.
Издание отмечает, что запланированное на следующую неделю голосование о выделении Киеву помощи исключительно важно как для него, так и для ЕС. Итог голосования станет сигналом для президента России Владимира Путина о единодушной поддержке Украины западными союзниками.
Ранее Орбан заявлял, что Будапешт не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения. Он отмечал, что бывший президент США Дональд Трамп понимал это недовольство Венгрии. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".
https://1prime.ru/society/20240126/842900451.html