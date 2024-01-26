БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей. Литовские фермеры пригнали технику на акцию протеста в Вильнюсе

"Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", — пишет агентство. Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу.

Ранее издание The Pioneer сообщило со ссылкой на собственные источники, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров.

Ранее Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло. Бюджет на 2024 год с поправками о сокращении субсидий бундестаг должен принять в последнюю неделю января.

В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек.

Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.