МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал факт "сорванного обмена" пленными, которых перевозили на сбитом Ил-76, но ничего не сказал о причастности к катастрофе ВСУ. В ООН отказались назвать источники информации о сбитом Ил-76

"Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным (за время конфликта на Украине — ред.)", — заявил он в эфире телеканала "Рада", но не стал называть точное число военнопленных, указав, что "до обмена о таких вещах не сообщается".

Юсов сообщил, что в связи с крушением Ил-76 под Белгородом Киев хотел бы провести независимое расследование, чтобы "установить все обстоятельства", но сейчас "не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы".

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, на котором с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров российской армии и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.

По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.

Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 — в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.