МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Прогнозы позапрошлого года сбываются, образование Техасской Народной Республики становится все более реальным, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев

Нелегальная миграция в США в последние месяцы достигла рекордных показателей, максимальные цифры нелегалов фиксировались весь период президентства Джо Байдена. Власти Техаса на этом фоне вводят собственные меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая аресты и выдворение из страны.

Осенью прошлого года штат даже натянул вдоль южной границы колючую проволоку. Однако Верховный суд США в январе разрешил убрать заграждения. На этом фоне губернатор штата Техас Грег Эббот объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, обещав реализовывать собственную политику по вопросам безопасности.

Медведев констатировал, что администрация Белого дома показывает полную неспособность справиться с миграционным кризисом, разгоревшимся в одном из крупнейших штатов США. По словам зампреда Совбеза РФ, "губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом" и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки, делая, "все что угодно лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу". "Шесть миллионов мигрантов": в США возненавидели политику Байдена

"Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики. Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении", — прокомментировал ситуацию Медведев.

Он также напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединёнными Штатами и образовать конфедерацию, что привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч людей. Политик предрек Вашингтону погружение в пучину нового гражданского противостояния. А весь остальной мир будет не без злорадства наблюдать за приступом дурной болезни Пиндостана, похрустывая попкорном, заключил Медведев.

В декабре 2022 года Медведев публиковал в соцсети X несколько прогнозов. Согласно одному из них, в США начнется гражданская война, в результате которой Техас отделится и создаст союзное государство с Мексикой.