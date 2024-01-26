МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Говоря о якобы наличии угрозы НАТО со стороны Москвы, Запад признает приближающуюся победу России и по факту уже похоронил Украину, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Дания направит милионы долларов на борьбу с коррупцией на Украине

Он отметил, что на Западе продолжается волна заявлений высокоранговых политиков "на тему якобы неизбежной войны России с НАТО, причем уже в режиме не "если", а "когда".

"Одним из последних выступил глава Минобороны Норвегии (Эйрик Кристофферсен), который заявил, что у стран НАТО есть "два, может быть, три" года, чтобы подготовиться к нападению России, и призвал граждан иметь трехдневный запас вещей первой необходимости. Германский министр обороны (Борис) Писториус ранее "отвел" нам на нападение 5-8 лет. Сроки разнятся, но суть одна: Россия непременно захочет напасть. Зачем — это уже не так важно. Природа ее такая", — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он полагает, что в "этих раскладах Украину, получается, уже "похоронили"и отметил, что "2-3 года, или даже 5-8 — это означает, что в планах западных стратегов Россия к этому времени не только победит Украину, но еще и успеет подготовиться наступать на территорию самого мощного альянса в истории человечества".

"То есть, вся помощь, которую сейчас оказывают Киеву — это уже не на стратегическое поражение России, а исключительно чтобы подготовиться самим и оттянуть вступление в войну собственных армий Запада? Тогда это даже не цинизм, а сознательное жертвоприношение целого народа ради собственных интересов", — написал политик.

Кроме того, Косачев задался вопросом, понимают ли украинцы, за что на самом деле им сейчас предлагают умирать и отговаривают от любых перемирий, лживо обещая реализовать утопический "мирный план" Владимира Зеленского, который выполняет единственную цель — предотвратить любые реальные решения.

"Все эти истерики про неизбежную войну с Россией — это "встречная волна", запущенная перепуганными западными элитами в ответ на массовые выступления сограждан против экономической и социальной политики властей, которую все чаще связывают с политикой внешней. Но резкое удорожание их жизни и сокращение поддержки фермеров и транспортников — это не следствие "российской агрессии", а налог на русофобию их элит", — добавил он.

Сенатор также отметил, что гнев соотечественников для западных политиков уже "страшнее реальной войны с Россией, в которую они упорно тащат свои народы", так как именно войны часто "обнуляют" все грехи элит.

"Не дадим властям недружественных стран такого подарка. Если за иракский обман, как и за прочие преступления, никто так и не ответил, то за нынешний конфликт, начавшийся отнюдь не 24 февраля 2022 года, а еще в 2014 году, отвечать придется. Отвечать его авторам", — заявил Косачев.