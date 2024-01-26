МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В будущем в рядах немецкой армии (Бундесвере) смогут проходить службу дети и внуки иммигрантов, заявил в интервью изданию Bild министр обороны Германии Борис Писториус. Россия не угрожает НАТО, заявил глава Минобороны Германии

Он сообщил, что данная инициатива уже разрабатывается на законодательном уровне и ее внесут на рассмотрение в Бундестаг.

По словам Писториуса, ряды немецкой армии будут пополнять лишь иностранцы, знающие немецкий язык.

"Мы говорим о детях второго и третьего поколений, у которых еще нет немецкого паспорта, но которые свободно говорят по-немецки, живут в этой стране и, возможно, готовы служить этой стране, в которой они выросли или растут", — пояснил глава Минобороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что о призыве на военную службу иностранцев, находящихся в Германии несколько месяцев речи точно не идет и Бундесвер не будет создавать иностранные легионы как во Франции.