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Министр обороны Германии ждет детей и внуков иммигрантов на службу
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В будущем в рядах немецкой армии (Бундесвере) смогут проходить службу дети и внуки иммигрантов, заявил в интервью изданию Bild министр обороны Германии Борис Писториус. Он... ПРАЙМ, 26.01.2024
общество , новости, германия, бундесвер, военная служба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В будущем в рядах немецкой армии (Бундесвере) смогут проходить службу дети и внуки иммигрантов, заявил в интервью изданию Bild министр обороны Германии Борис Писториус.
Он сообщил, что данная инициатива уже разрабатывается на законодательном уровне и ее внесут на рассмотрение в Бундестаг.
По словам Писториуса, ряды немецкой армии будут пополнять лишь иностранцы, знающие немецкий язык.
"Мы говорим о детях второго и третьего поколений, у которых еще нет немецкого паспорта, но которые свободно говорят по-немецки, живут в этой стране и, возможно, готовы служить этой стране, в которой они выросли или растут", — пояснил глава Минобороны ФРГ.
Писториус подчеркнул, что о призыве на военную службу иностранцев, находящихся в Германии несколько месяцев речи точно не идет и Бундесвер не будет создавать иностранные легионы как во Франции.