С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей. Путин поручил уточнить сроки выплат родным погибших участников СВО

С соответствующей просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО: на сегодняшний день от налога на имущество освобождены только участники спецоперации, но не члены их семей.

"Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем", — сказал Путин.

Также глава государства поручил ускорить решение вопроса с кредитными каникулами для участников СВО.

Один из участников встречи Путина со студентами-участниками СВО рассказал о принципах действия кредитных каникул для участников операции и посетовал, что несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, и за время его нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла.

"Конечно, я тоже с вами согласен, получается, что человек дважды платит проценты. Правда, с точки зрения финансовой организации, у них своя логика — мы выдали деньги, деньги чего-то стоят, мы их отдали, мы их не имеем возможности использовать в обороте финансовой организации и мы вправе рассчитывать на плату за эти деньги, которые мы отдали", — сказал Путин.