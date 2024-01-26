МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В России остро стоит вопрос дефицита квалифицированных кадров, при котором в разы возрастает роль руководителей, заявил сопредседатель комитета по человеческим ресурсам Ассоциации менеджеров Глеб Ермаков. ЕС решит проблему дефицита на рынке труда с помощью украинцев, пишет FT

"Многое поменялось на рынке труда России за последние два года после введения санкций, ухода целого ряда международных компаний. Важным элементом, повлиявшим на ситуацию, стала, конечно, демографическая яма, в которой оказалась страна. В результате, сейчас на нашем рынке труда наблюдается явный дефицит квалифицированного персонала", — сказал он в ходе заседания комитета по человеческим ресурсам Ассоциации менеджеров.

Причем дефицит этот, по его словам, наблюдается повсеместно, в ритейле, IT-сфере, банковском секторе, многих важнейших отраслях экономики. "Прошлый год можно назвать рынком соискателя, и, похоже, этот тренд сохранится в РФ не только в 2024 году, а еще довольно продолжительный период времени", — добавил Ермаков.

При этом он заметил, что "с другой стороны, уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне — менее 3%". Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов

В таких условиях, подчеркнул эксперт, чрезвычайно важен вопрос, как мотивировать соискателей, удерживать ценных сотрудников, повышать производительность труда. Разных мер, по его словам, немало, это, очевидно, и увеличение зарплат, и расширение пакета льгот, и введение альтернативных форм организации труда.

Но о чем бы ни шла речь, в центре всего этого, уверен Ермаков, стоит только руководитель, его гибкость, умение находить разные формы привлекать людей.

"Роль руководителя в условиях кадрового дефицита сегодня возрастает. Как говорится, люди приходят в компанию, а уходят от руководителя", — заключил эксперт.