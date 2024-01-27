2024-01-27T00:31:00+03:00
2024-01-27T00:42:49+03:00
2024-01-27T00:31:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240127/842905238.html
В Вашингтоне резко подскочило число убийств, грабежей и угонов
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Департамент полиции Вашингтона в пятницу отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года, включая увеличение числа убийств на 35%, грабежей на 67%... ПРАЙМ, 27.01.2024
новости, общество , сша, вашингтон, преступность, статистика
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923157.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923157.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923156.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923156.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923144.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923144.jpg
https://1prime.ru/News/20231214/842565718.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Департамент полиции Вашингтона в пятницу отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года, включая увеличение числа убийств на 35%, грабежей на 67% и автоугонов на 82% по сравнению с 2022 годом.
Согласно представленной статистической информации, в Вашингтоне за 2023 год было совершено 274 убийства, что на 35% больше 2022 года. Число ограблений увеличилось на 67% и составило 3470.
Число краж моторных транспортных средств выросло на 82% и достигло 6829. Количество поджогов в Вашингтоне увеличилось на 175% в годовом выражении и составило 11 зафиксированных случаев.
Всего за 2023 год в Вашингтоне совершено 34 тысячи 414 преступлений, что на 26% больше, чем в 2022 году.