МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Департамент полиции Вашингтона в пятницу отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года, включая увеличение числа убийств на 35%, грабежей на 67% и автоугонов на 82% по сравнению с 2022 годом. Путин рассказал об "оторопи" от приговоров за экономические преступления

Согласно представленной статистической информации, в Вашингтоне за 2023 год было совершено 274 убийства, что на 35% больше 2022 года. Число ограблений увеличилось на 67% и составило 3470.

Число краж моторных транспортных средств выросло на 82% и достигло 6829. Количество поджогов в Вашингтоне увеличилось на 175% в годовом выражении и составило 11 зафиксированных случаев.

Всего за 2023 год в Вашингтоне совершено 34 тысячи 414 преступлений, что на 26% больше, чем в 2022 году.