МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пострадавших в результате атаки хуситов на нефтетанкер Marlin Luanda в Аденском заливе, по последним данным, нет, заявление компании-оператора судна Trafigura есть в распоряжении РИА Новости. Губернатор Белгородчины сообщил о пострадавших при обстреле ВСУ

Ранее правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило об обстреле британского нефтяного танкера Marlin Luanda в Аденском заливе противокорабельными ракетами. Как сообщалось, в результате атаки произошел пожар.

"По последним данным, пострадавших нет", — заявили в компании.

При этом на сайте компания подтвердила возгорание на судне, добавив, что безопасность экипажа — ее главный приоритет.