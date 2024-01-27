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Фирма-оператор оценила последствия атаки хуситов на танкер Marlin Luanda
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Пострадавших в результате атаки хуситов на нефтетанкер Marlin Luanda в Аденском заливе, по последним данным, нет, заявление компании-оператора судна Trafigura есть в распоряжении... ПРАЙМ, 27.01.2024
экономика, новости, общество , транспорт, бизнес, сша, хуситы, танкер, атака
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пострадавших в результате атаки хуситов на нефтетанкер Marlin Luanda в Аденском заливе, по последним данным, нет, заявление компании-оператора судна Trafigura есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило об обстреле британского нефтяного танкера Marlin Luanda в Аденском заливе противокорабельными ракетами. Как сообщалось, в результате атаки произошел пожар.
"По последним данным, пострадавших нет", — заявили в компании.
При этом на сайте компания подтвердила возгорание на судне, добавив, что безопасность экипажа — ее главный приоритет.